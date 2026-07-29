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Юрист Крохин: нулевые показания счётчиков защитят дачников от переплат

Юрист Крохин: нулевые показания счётчиков защитят дачников от переплат

Председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по ЖКХ ТПП России Константин Крохин посоветовал уезжающим на дачу собственникам передавать нулевые показания счётчиков воды, чтобы избежать начислений по среднемесячному потреблению.

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