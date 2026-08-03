Испания вызвала посла Италии после заявления о приостановке Шенгена из-за миграционного кризиса в Сеуте

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес официально вызвал посла Италии в связи с заявлением итальянского политика Антонио Таяни о возможной приостановке действия Шенгенской зоны для Испании.
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