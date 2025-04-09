Юрист Соловьев: для договоров пожизненной ренты нужен период охлаждения в 14 дней

Профессор, доктор юридических наук и заслуженный юрист РФ Иван Соловьев обратился к премьер-министру Михаилу Мишустин с предложением ввести в России двухнедельный период «остывания» перед подписанием договора пожизненной ренты.
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