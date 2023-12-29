Небензя: украинские власти размещают системы ПВО в жилых районах

Власти Украины размещают системы противовоздушной обороны в жилых районах в нарушение международного права, заявил постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Василий Небензя.
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