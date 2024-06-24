Единственный теплоход в Забайкалье возобновил свою работу

Движение единственного в Забайкалье теплохода «Шилка-6» возобновлено с 21 июня — судно получило разрешение Роспотребнадзора и допуск системы управления безопасности судном, сообщили в пресс-службе Минстроя Забайкальского края.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии