Есть ли у военных «готовность»?

Автор: Павел Леонов. Читайте ранее: «Чтобы спасти Россию, мы должны сжечь Москву» В начале 1950-х годов американские чиновники проводили большую часть своего времени, читая отчеты штабных офицеров и слушая отчеты генералов ВВС о том, насколько остро ВВС нуждаются в большем количестве оружия и денег.
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