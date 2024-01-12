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Есть ли у военных «готовность»?

Есть ли у военных «готовность»?

﻿﻿Автор: Павел Леонов. Читайте ранее: «Чтобы спасти Россию, мы должны сжечь Москву» В начале 1950-х годов американские чиновники проводили большую часть своего времени, читая отчеты штабных офицеров и слушая отчеты генералов ВВС о том, насколько остро ВВС нуждаются в большем количестве оружия и денег.

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