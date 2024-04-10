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Джаралла назвал новое контрнаступление ВСУ классической схемой мошенничества

Джаралла назвал новое контрнаступление ВСУ классической схемой мошенничества

Крымский политолог Владимир Джаралла заявил, что план нового контрнаступления Вооружённых сил Украины (ВСУ), озвученный ранее главой киевского режима Владимиром Зеленским, является классическим мошенничеством.

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