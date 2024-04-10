Крымский политолог Владимир Джаралла заявил, что план нового контрнаступления Вооружённых сил Украины (ВСУ), озвученный ранее главой киевского режима Владимиром Зеленским, является классическим мошенничеством.
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