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Кучеров набрал 1+3 с «Баффало», забив в 6-м матче подряд. Он 3-й в гонке бомбардиров НХЛ – 20 очков в 12 играх

Кучеров набрал 1+3 с «Баффало», забив в 6-м матче подряд. Он 3-й в гонке бомбардиров НХЛ – 20 очков в 12 играх

Никита Кучеров набрал 1+3 с «Баффало», забив в 6-м матче подряд. Россиянин помог «Тампе» обыграть «Сэйбрс» (5:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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