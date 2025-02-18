Специалисты рассказали, когда в Омске начнет таять снег - под угрозой затопления сразу несколько оживленных дорог.
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Специалисты рассказали, когда в Омске начнет таять снег - под угрозой затопления сразу несколько оживленных дорог.