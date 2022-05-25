Театр абсурда

7 972 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Сенюта
    Лукашенко .Медведев или Воло...
  • Сергей Микульский
    Да уж! Сели мы в лужу на Украине! Генералы блатные ввели в заблуждение главнокомандующего и теперь приходится маленьк...Западные СМИ оцен...
  • Андрей Соловьев
    "Политика ЕС будет делаться в Киеве." Если Киев в нынешнем формате будет к тому времени ещё существовать.Аргументы против ...

Еще один «испуганный патриот» хочет вернуться в Россию. Чулпан Хаматова

Еще один «испуганный патриот» хочет вернуться в Россию. Чулпан Хаматова

В феврале эмигрировала в Латвию, рассказывала журналистам, что не может вернуться в РФ, так как боится «страшных репрессий», которым подвергаются ее коллеги, несогласные с политикой руководства страны и выступающие против спецоперации на Украине.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх