В Донецке более 215 тысяч абонентов остались без света после атак ВСУ В Донецке произошёл масштабный сбой в энергоснабжении – под отключен.
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