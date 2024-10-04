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Обвиняемой в организации покушения на бизнесмена из Челябинска вынесли приговор

Обвиняемой в организации покушения на бизнесмена из Челябинска вынесли приговор

В Челябинске вынесли приговор местной жительнице Полине Иосифовой, которую обвиняют в организации заказного (но не произошедшего) убийства предпринимателя Бориса Спиридонова, который проходит по делу о коррупции в мэрии Троицка.

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