Обвиняемой в организации покушения на бизнесмена из Челябинска вынесли приговор

В Челябинске вынесли приговор местной жительнице Полине Иосифовой, которую обвиняют в организации заказного (но не произошедшего) убийства предпринимателя Бориса Спиридонова, который проходит по делу о коррупции в мэрии Троицка.
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