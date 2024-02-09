Экс-премьер Украины Азаров: Сырский — крайне неудобная фигура для военных ВСУ

Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров заявил, что новый главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский пользуется дурной славой среди украинских военнослужащих и является крайне неудобной для них фигурой.
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