Лёгкое ДТП на все деньги

Прототип нового Bugatti Tourbillon (это французское слово звучит как Турбийон, а как правильно у нас я даже не знаю) попал в ДТП во время тестов в испанской Сьерра-Неваде.
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