Да 110-годдзя з дня нараджэння таленавітага беларускага паэта Аркадзя Куляшова ў гарадской бібліятэцы №8 імя Еўфрасінні Полацкай арганізавана кніжна-ілюстратыўная выстаўка ´Золата паэзіі Аркадзя Куляшова´.
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