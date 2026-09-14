Кремль готовится к проведению трехсторонних переговоров

В них примет участие Москва, Киев и Вашингтон. Где и когда они пройдут. Москва не исключает проведения в ближайшее время трехстороннего саммита по урегулированию конфликта на Украине с участием России, США и Украины.
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А какая польза от этой болтологии с Укрорейхом и Пиндостаном ?