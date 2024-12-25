НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военное обозрение

3 730 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гарий Щерба
    Датчане и  ВПРЯМЬ ИДИОТЫ ,раз решили   ЗАЩИЩАТЬ  от  США Гренландию , ИХ  же  самолётами  , самолётами США Ф-35 , кот...Дания приняла реш...
  • Елена Шарапова
    Кто пойдет, какая украина, ее нет уже!!!Кулеба: Если Укра...
  • Фаина Юсупова
    Просто не должно быть этого,тогда спрашивается зачем мы тогда начали с ними воевать,чтоб снова она вооружилась и снов...Американский эксп...

Пути развития БПЛА «Герань-2»

Пути развития БПЛА «Герань-2»

Более двух лет назад российская армия начала применять ударные БПЛА «Герань-2». За прошедшее время эти беспилотники неоднократно дорабатывались, а также создавались их новые модификации с теми или иными отличиями.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх