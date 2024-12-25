Пути развития БПЛА «Герань-2»

Более двух лет назад российская армия начала применять ударные БПЛА «Герань-2». За прошедшее время эти беспилотники неоднократно дорабатывались, а также создавались их новые модификации с теми или иными отличиями.
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