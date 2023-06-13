Акции Apple обновили исторический максимум, а капитализация компании приблизилась к $3 трлн

Акции Apple в 2023 году рассматривались инвесторами максимально безопасными и выгодными, поскольку в условиях растущей инфляции компания Apple не только обеспечила прирост выручки, сохранила выплаты акционерам, но и продолжает выпускать инновационные, дорогие продукты.