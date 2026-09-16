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Аргументы недели

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Веломаршрут протяженностью 3,2 километра оборудовали на Бухарестской улице

Веломаршрут протяженностью 3,2 километра оборудовали на Бухарестской улице

На Бухарестской улице во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга оборудовали веломаршрут длиной 3,2 километра.

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