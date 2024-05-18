Что с ними со всеми делать?

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Позитив для оптимистов

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Проверять каждую молекулу этих цэеуропэйцив. А по мне пусть сидят в той еурожопе,в которую они так мечтали попасть! Пусть привыкают....второе,всех идейных фашистов руины должен ждать только расстрел!
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