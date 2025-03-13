Алиев раскрыл детали мирного договора между Баку и Ереваном

Алиев заявил, что большинство пунктов мирного договора с Ереваном согласовано Большая часть пунктов текста мирного договора между Баку и Ереваном уже согласована, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии открытия XII Глобального Бакинского форума, передает корреспондент news.
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