Алиев раскрыл детали мирного договора между Баку и Ереваном

Алиев заявил, что большинство пунктов мирного договора с Ереваном согласовано Большая часть пунктов текста мирного договора между Баку и Ереваном уже согласована, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии открытия XII Глобального Бакинского форума, передает корреспондент news.