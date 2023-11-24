Су-57 против Ф-35. Их первое противостояние может произойти в небе Северной Африки. США упорно разжигают конфликт между Алжиром и Марокко

Фото EA-Times 5,8K прочитали На сегодня лишь четыре страны, не входящие в ЕС и НАТО, получили право приобрести у США многоцелевые стелс-самолёты "пятого поколения" F-35 "Молния II": Япония, Южная Корея, Сингапур и Израиль.