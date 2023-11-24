Су-57 против Ф-35. Их первое противостояние может произойти в небе Северной Африки. США упорно разжигают конфликт между Алжиром и Марокко

Добрый Мир
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Добрый Мир

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Комментарии
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Лев Добрый
Это совершенно неправильно сравнивать СУ-57 и таксу Ф-35! Ф-35 можно будет сравнивать с СУ-75! 😎👍👈😀 СУ-57 истребитель - КОРОЛЬ НЕБА!😎👍👈
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