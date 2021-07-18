В Red Bull заявили о «ложной победе» Хэмилтона на Гран-при Великобритании

Руководитель команды «Формулы-1» Red Bull Кристиан Хорнер заявил, что победа британского пилота Mercedes Льюиса Хэмилтона на Гран-При Британии является ложной, передает портал F1news.
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