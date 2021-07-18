РОСБАЛТ

572 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Konstantin Петров
    Ну и что? Мои дети отдыхали в Крыму. Лагерь на 800 детей, треть переболела и прошла через местный карантин. Как прави...В лагере для дете...
  • Galina Molotskova (Амбросовская)
    Они были одни?На Московском вок...
  • Хакимжон Ходжамов
    Переход на латиницу искусственная проблема для Республики .Почему Каракалпак...

В Red Bull заявили о «ложной победе» Хэмилтона на Гран-при Великобритании

В Red Bull заявили о «ложной победе» Хэмилтона на Гран-при Великобритании

Руководитель команды «Формулы-1» Red Bull Кристиан Хорнер заявил, что победа британского пилота Mercedes Льюиса Хэмилтона на Гран-При Британии является ложной, передает портал F1news.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх