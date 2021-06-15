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В Госдуму внесли проект об упрощении получения иностранцами РВПО при учёбе

В Госдуму внесли проект об упрощении получения иностранцами РВПО при учёбе

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, по которому иностранцы, прибывшие в Россию с целью получения образования в государственных организациях, смогут получить в упрощенном порядке разрешение на временное проживание в России (РВПО).

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