Кендалл Дженнер снялась для обложки Forbes

Кендалл Дженнер появилась на обложке специального выпуска журнала Forbes "30 до 30". В интервью изданию она рассказала о планах развить свой бренд, выпускающий алкогольную продукцию, в крупную империю, а также о том, как на её карьеру повлияла её мать Крис Дженнер.