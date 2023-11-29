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Кендалл Дженнер снялась для обложки Forbes

Кендалл Дженнер снялась для обложки Forbes

Кендалл Дженнер появилась на обложке специального выпуска журнала Forbes "30 до 30". В интервью изданию она рассказала о планах развить свой бренд, выпускающий алкогольную продукцию, в крупную империю, а также о том, как на её карьеру повлияла её мать Крис Дженнер.

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