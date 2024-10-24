Готовьте ведра. Тысячи приморцев останутся без воды в ближайшие дни

В Приморье тысячи людей останутся без воды в ближайшие дни из-за плановых ремонтных работ. Массовые отключения затронут десятки адресов, а некоторые владивостокцы уже временно лишились водоснабжения, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «Примводоканал».
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