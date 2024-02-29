Reposted (Vladimir Sharypov): Ещё одиннадцать детских садиков ждет капитальный ремонт в этом году Среди них готовится к обновлению и 180й детский садик в районе областной больницы.
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Reposted (Vladimir Sharypov): Ещё одиннадцать детских садиков ждет капитальный ремонт в этом году Среди них готовится к обновлению и 180й детский садик в районе областной больницы.