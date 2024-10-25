Глава директората EECAD, Форин-офис и его зам прилетели в Москву с вопросом: Почему не сорван БРИКС?

После скандала с лишением аккредитации шести сотрудников посольства Великобритании в России по обвинению в разведывательно-подрывной деятельности в Москву прибыли руководитель Директората Восточной Европы и Центральной Азии (EECAD) Кристофер Аллан и его заместитель Лоррейн Фасси, которых в аэропорту сопровождал заместитель посла Великобритании в России, связанный с MI-6, Том Додд.