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Водитель-пенсионер стал виновником смертельного ДТП, выехав на встречку под Краснодаром

Водитель-пенсионер стал виновником смертельного ДТП, выехав на встречку под Краснодаром

Два человека стали жертвами ДТП в Павловском районе Краснодарского края. Авария произошла на пятом километре федеральной автодороги Р-217 «Кавказ», передает сайт «Инфо 24» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.

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