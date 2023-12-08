FT узнала о подготовке ЕС нового закона против поставщиков газа из России

Евросоюз (ЕС) намерен предоставить странам-членам полномочия запрещать компаниям из РФ и Белоруссии покупать мощности в своих газопроводах и терминалах сжиженного природного газа (СПГ), сообщила газета Financial Times со ссылкой на имеющиеся в распоряжении издания документы.
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