FT узнала о подготовке ЕС нового закона против поставщиков газа из России

Евросоюз (ЕС) намерен предоставить странам-членам полномочия запрещать компаниям из РФ и Белоруссии покупать мощности в своих газопроводах и терминалах сжиженного природного газа (СПГ), сообщила газета Financial Times со ссылкой на имеющиеся в распоряжении издания документы.