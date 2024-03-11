Собянин: Москва подписала первый в России межрегиональный офсетный контракт

Будут налажены стабильные поставки материала О подписании первого в стране межрегионального офсетного контракта между Москвой и Республикой Карелия сегодня в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
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