7/21 NQ Long _Unicorn session fail model_ 120 pts W Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures (Sep 2026) CME_MINI:MNQU2026 JoseMauriciotrades Unicorn session fail model: -Session high or low fails -opens new 15m,1h,4h fvg -wait for retest -at retest wait for 2m ifvg+2m bos -Stop Loss at the last leg from the inversion.
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