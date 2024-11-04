В Вашингтоне заявили о нахождении в Курской области 10 тысяч военнослужащих КНДР

Подтверждений своим словам американский дипломат не нашёл.Мэттью Миллер, являющийся руководителем пресс-службы министерства иностранных дел Соединенных Штатов Америки, высказал мнение о том, чтооколо 10 тысяч военных уже находятся в районе Курска и в скором времени они могут оказаться втянутыми в военные действия.