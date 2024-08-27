Маттеус о Ким Мин Чжэ: «Не уровень «Баварии», мяч отскакивает от него, у него нет быстрого, уверенного паса. Нет той силы в единоборствах, которую он демонстрировал в «Наполи»

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Мюнхенский клуб на выезде обыграл «Вольфсбург» (3:2) в 1-м туре Бундеслиги. Корейский защитник «Баварии» Ким Мин Чжэ вышел в стартовом составе и был заменен на 81-й минуте.