Иван Аркатов назвал операцию «Бархан» военным вторжением Франции в Мали

Попытка получить политическую и экономическую выгоду путем агрессивного вмешательства во внутреннюю политику суверенного государства — это стандартное поведение Франции в своих бывших колониях.
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