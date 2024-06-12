Алексей Терещенко: «Флорида» практически ничего не давала сделать «Эдмонтону» во 2-м матче. Хороший хоккей»

После двух игр «Пантерс» ведут в серии финала Кубка Стэнли со счетом 2-0. «Хороший хоккей. Если мы говорим об игре команд, то «Флорида» практически ничего не давала сделать «Эдмонтону», и единственной гол, который канадцы смогли забить, – это был первый бросок.