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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алексей Терещенко: «Флорида» практически ничего не давала сделать «Эдмонтону» во 2-м матче. Хороший хоккей»

После двух игр «Пантерс» ведут в серии финала Кубка Стэнли со счетом 2-0. «Хороший хоккей. Если мы говорим об игре команд, то «Флорида» практически ничего не давала сделать «Эдмонтону», и единственной гол, который канадцы смогли забить, – это был первый бросок.

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