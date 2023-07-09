Пока глава Украины Владимир Зеленский призывает 31 государство-член НАТО предпринять конкретные шаги к членству Украины в альянсе, Германия намерена настаивать на отсрочке вступления республики в состав организации.
The Telegraph: напуганная Германия боится, что Путин протестирует 5 статью договора НАТО
Комментарии
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VG
Vasily Golov
Это по-украински.Россия возьмет пример с США и Украины.Месть за Белгородскую,Брянскую,Курскую обл по -американски.
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13 час.
Игорь Максаков
Не включат они никогда эту пресловутую статью потому, что если вдруг начнётся шухер, то в их реках будет течь не вода, а их фекалии. Они панически боятся войны с Россией, потому, как нам терять будет нечего и только полное их уничтожение всем чем можно будет правильным раз и навсегда! Главное чтобы за океаном это случилось в первую очередь, вся вонь оттуда.
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11 час.
ОТ
Олег Тимофеев
🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇮🇱
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8 час.
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