Несекретные материалы

14 085 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Brigitte Queck
    Я НАДЕЮСЬ, ЧТО НЕ ВСЕ ПОЛИТИКИ КАСАХСТАНА ЯВЛЯЮТСЯ ТАКИМИ ГЛУПИМИ, КАК Депутат казахстанского парламента Серик Егизба...КАЗАХСТАН ПРЕДЛАГ...
  • serghei kapustin
    Гохнули багабаны, вздгогнули Либерманы.Власти України ре...
  • Владимир Морж
    "как могло случиться, что убийцы" ---- знать, по мнению Запада эти убийцы убили недостаточно детей и женщин. Ну и поп..."Многие спрашиваю...

The Telegraph: напуганная Германия боится, что Путин протестирует 5 статью договора НАТО

The Telegraph: напуганная Германия боится, что Путин протестирует 5 статью договора НАТО

Пока глава Украины Владимир Зеленский призывает 31 государство-член НАТО предпринять конкретные шаги к членству Украины в альянсе, Германия намерена настаивать на отсрочке вступления республики в состав организации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
VG
Vasily Golov
Это по-украински.Россия возьмет пример с США и Украины.Месть за Белгородскую,Брянскую,Курскую обл по -американски.
Ответить
13 час.
Игорь Максаков
Не включат они никогда эту пресловутую статью потому, что если вдруг начнётся шухер, то в их реках будет течь не вода, а их фекалии. Они панически боятся войны с Россией, потому, как нам терять будет нечего и только полное их уничтожение всем чем можно будет правильным раз и навсегда! Главное чтобы за океаном это случилось в первую очередь, вся вонь оттуда.
Ответить
11 час.
ОТ
Олег Тимофеев
🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇮🇱
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх