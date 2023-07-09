The Telegraph: напуганная Германия боится, что Путин протестирует 5 статью договора НАТО

Игорь Максаков

Не включат они никогда эту пресловутую статью потому, что если вдруг начнётся шухер, то в их реках будет течь не вода, а их фекалии. Они панически боятся войны с Россией, потому, как нам терять будет нечего и только полное их уничтожение всем чем можно будет правильным раз и навсегда! Главное чтобы за океаном это случилось в первую очередь, вся вонь оттуда.