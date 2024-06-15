Музыкальный фестиваль Stereoleto пройдет в Санкт-Петербурге

Музыкальный фестиваль Stereoleto в 23-й раз открывается в Петербурге и пройдет на Васильевском острове в общественном пространстве Севкабель Порт при участии групп из разных регионов России, сообщили в пресс-службе проекта.
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