Собский рыбозавод выпустил последнюю в этом году партию укрупненной молоди чира

В Тазовском состоялся завершающий в этом году выпуск молоди чира. Его провёл филиал Собского рыбоводного завода — в реку Таз отправились 125 тысяч мальков средней массой 21 грамм, сообщил департамент АПК ЯНАО в «Максе».
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