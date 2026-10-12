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Красный Север

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Собский рыбозавод выпустил последнюю в этом году партию укрупненной молоди чира

Собский рыбозавод выпустил последнюю в этом году партию укрупненной молоди чира

В Тазовском состоялся завершающий в этом году выпуск молоди чира. Его провёл филиал Собского рыбоводного завода — в реку Таз отправились 125 тысяч мальков средней массой 21 грамм, сообщил департамент АПК ЯНАО в «Максе».

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