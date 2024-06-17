В Комитете Госдумы одобрили поправки к бюджету на 2024 год

В Комитете Госдумы по бюджету и налогам рекомендовали принять в первом чтении поправки в федеральный бюджет на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, предусматривающие увеличение дефицита бюджета текущем году.
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