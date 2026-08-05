Пашинян принял «озверин». Начинается прямой конфликт с Москвой

Айнур Курманов. Никол Пашинян перешёл в словесную атаку на Россию после безуспешных попыток убедить премьера Мишустина, а затем и президента Путина согласиться на его условия получения дальнейших экономических преференций, несмотря на прозападную ориентацию.
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