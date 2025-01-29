Делегация из Грузии заявила о прекращении работы в ПАСЕ

Работу в ПАСЕ прекращает парламентская делегация из Грузии из-за принятой резолюции, призывающей провести в стране новые выборы, заявила глава делегации, вице-спикер парламента Грузии Теи Цуликиани, 29 января сообщает ТАСС.
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