В Верхнем Тагиле открыли аллею любви «Фонтаны шести чувств» за 3,5 миллиона рублей

В Верхнем Тагиле состоялось торжественное открытие аллеи любви под названием «Фонтаны шести чувств». На реализацию этого проекта, который был предложен самими жителями города, было выделено 3,5 миллиона рублей, как сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.