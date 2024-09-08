В Верхнем Тагиле открыли аллею любви «Фонтаны шести чувств» за 3,5 миллиона рублей

В Верхнем Тагиле состоялось торжественное открытие аллеи любви под названием «Фонтаны шести чувств». На реализацию этого проекта, который был предложен самими жителями города, было выделено 3,5 миллиона рублей, как сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.
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