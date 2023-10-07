Принимая решение о поставке на авиабазу в Польше многоцелевых истребителей Typhoon, способных наносить удары по наземным целям на значительную глубину территории, Великобритания упорно продолжает политику эскалации напряжённости в Европе.
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