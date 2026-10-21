Новый состав Орловского облсовета с 13 заместителями спикера вызывает внимание политиков и СМИ. Федеральный канал Mash, откликнувшись на изменения структуры заксобрания, решил использовать мем из «Звездных войн»: «200 тысяч готовы, и ещё миллион на подходе».
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