Новый состав Орловского облсовета с 13 заместителями спикера вызывает внимание политиков и СМИ. Федеральный канал Mash, откликнувшись на изменения структуры заксобрания, решил использовать мем из «Звездных войн»: «200 тысяч готовы, и ещё миллион на подходе».