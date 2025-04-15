Reuters: демократы предложили ужесточить антироссийские санкции США

Группа демократов в Палате представителей США подготовила инициативу, направленную на ужесточение ограничительных мер в отношении России и усиление помощи Украине, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомлённые источники.
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