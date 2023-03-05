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«Справедливость восторжествовала». Чешским биатлонисткам вручили медали Сочи-2014 после дисквалификации россиянок

Чешским биатлонисткам вручили медали Сочи-2014 после дисквалификации россиянок. На зимних Играх-2014 Ева Пускарчикова, Габриэла Соукалова, Йитка Ландова и Вероника Виткова бежали женскую эстафету за сборную Чехии, став четвертыми.

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