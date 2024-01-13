Bloomberg узнал о подготовке США к возможному шатдауну

Белый дом предупредил ряд американских ведомств о необходимости подготовиться в возможному правительственному шатдауну, поскольку республиканцы в Конгрессе разошлись во мнении по поводу соглашения о расходах.
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