Шойгу слетал в КНДР. Ждём в подмогу 100 тысяч высокопрофессиональных военных из 4-й армии мира Чем грозят Украине эти улыбки? via А вы знали, что по таким характеристикам, как сила, боеспособность и количественный состав, армия Корейской Народно-Демократической Республики занимает четвёртую строчку в мировом рейтинге? Думаю, для многих это стало сюрпризом.
Каким оружием КНДР поделится с Россией
Комментарии
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Александр
В КНДР крайне мало земли,пригодной для сельского хозяйства.
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7 час.
Татьянка Яцук
Вот когда приедут- тогда и узнаем, а пока воздух сотрясать предположениями не стоит.....
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7 час.
Кошмар
Наши обыватели и блохеры знают гораздо больше, чем наши министры. Наивные, как дети.😀
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6 час.
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