На выходных пассажиропоток на метро «Планерная» может существенно вырасти

13-14 апреля в связи с тем, что с 10:00 до 12:30 не будет движения поездов D3 на участке между станциями Зеленоград-Крюково и Ленинградским вокзалом, будут запущены более 40 автобусов с интервалом от 7 минут, они будут работать с 10 до 13 часов.